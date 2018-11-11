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Китайский пловец обновил мировой рекорд

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Фото: Global Look Press/Yue Yuewei/Xinhua
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Пловец Сюй Цзяюй из Китая установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине и победил на этапе Кубка мира, который проходит в Токио. Об этом сообщает «РИА Новости».

В субботу, 11 ноября, спортсмен преодолел дистанцию за 48,88 секунды. Это на две сотых секунды быстрее предыдущего рекорда, установленного российским пловцом Климентом Колесниковым.

Летом 2017 года Сюй Цзяюй стал чемпионом мира по плаванию на 100 м на спине. Тогда для победы ему хватило результата в 52,44 секунды. Кроме этого, 23-летний китайский пловец является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году и трехкратным победителем Азиатских игр 2018 года в Джакарте на этапах в 50, 100 и 200 м на спине.

9 ноября сообщалось, что россияне Наталья Забияко и Александр Энберт победили в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки. Следующий этап Гран-при пройдет в Москве с 16 по 18 ноября. Финал Гран-при пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

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