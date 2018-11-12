Disney представила тизер новой части «Истории игрушек»

Американская компания Disney совместно со студией Pixar представила первый тизер четвертой части мультфильма «История игрушек». Видео было опубликовано 12 ноября на официальном канале Disney Pixar на YouTube.

Согласно описанию под тизером, в новой части мы увидим уже знакомых героев, в числе которых будет и главный персонаж — ковбой Вуди. Кинокомпания подчеркивает, что героям предстоит понять, «насколько большим может быть мир для игрушки».

«История игрушек» — серия мультфильмов от Disney и Pixar, первая часть которой вышла в 1995 году. Она стала первым полнометражным фильмом, полностью сделанным в 3D на компьютере.

9 ноября сообщалось, что киностудия Disney собирается снять сериал, который станет приквелом к фильму «Изгой-один. Звездные войны. Истории». Компания намерена приступить к съемкам в 2019 году.