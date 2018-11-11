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Определены претенденты на звание европейского фильма года

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Фото: europeanfilmawards.eu
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Европейская киноакадемия объявила претендентов на звание лучшего фильма 2018 года. Шорт-лист работ опубликован на сайте премии.

За право называться лучшим фильмом Европы 2018 года поборются пять картин: работа режиссера Али Аббаси «На границе миров», «Догмэн» Маттео Гарроне, «Холодная война», снятая Павлом Павликовским, «Девочка» Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» режиссера Аличе Рорвахер.

Как отмечает «Газета.ру», в первоначальном списке номинантов были представлены пять картин российских режиссеров, среди которых «Лето» Кирилла Серебренникова и «Аритмия» Бориса Хлебникова, однако ни один отечественный фильм в этом году не вошел в шорт-лист «европейского Оскара».

Ежегодная премия Европейской киноакадемии является главной кинематографической наградой Объединенной Европы и известна как «европейский Оскар». Церемония награждения премии не имеет постоянной столицы и каждый год мигрирует из города в город. 31-ю премию European Film Awards вручат 15 декабря в Севилье.

Пользователи портала «Кинопоиск» определили лучшие отечественные фильмы за последние 15 лет. Список возглавила картина режиссера Юрия Быкова «Дурак».

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