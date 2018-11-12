Россия выделит Белоруссии кредит в 2019 году

Белоруссия и Россия договорились о предоставлении Минску российского государственного кредита, сообщил глава минфина республики Максим Ермолович.

По его словам, сторонам осталось лишь подготовить соответствующее соглашение.

«Вопрос остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год. Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от российской стороны, ни со своей», — приводит слова министра ТАСС.

12 октября глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.

По состоянию на середину мая 2018 года сумма задолженности республики по российским госкредитам составила $6,3 млрд и около 60 млрд рублей. Просроченных обязательств у Минска нет.

Кроме того, два года назад Совет Евразийского фонда стабилизации и развития решил предоставить кредит Белоруссии на $2 млрд для финансирования программ макроэкономической стабильности. Он предусматривает выделение семи траншей в 2016–2018 годах. Шесть из них на сумму $1,8 млрд уже выданы, пишет «Газета.ру».