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Россия выделит Белоруссии кредит в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Белоруссия и Россия договорились о предоставлении Минску российского государственного кредита, сообщил глава минфина республики Максим Ермолович.

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По его словам, сторонам осталось лишь подготовить соответствующее соглашение.

«Вопрос остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год. Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от российской стороны, ни со своей», — приводит слова министра ТАСС.

12 октября глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.

По состоянию на середину мая 2018 года сумма задолженности республики по российским госкредитам составила $6,3 млрд и около 60 млрд рублей. Просроченных обязательств у Минска нет.

Кроме того, два года назад Совет Евразийского фонда стабилизации и развития решил предоставить кредит Белоруссии на $2 млрд для финансирования программ макроэкономической стабильности. Он предусматривает выделение семи траншей в 2016–2018 годах. Шесть из них на сумму $1,8 млрд уже выданы, пишет «Газета.ру».

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