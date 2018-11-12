Twitter разрешит пользователям редактировать сообщения
Социальная сеть Twitter позволит пользователям редактировать опубликованные сообщения. Об этом сообщает The Next Web.
«Многие наши пользователи хотят кнопку редактирования твитов, чтобы исправить опечатку, которую они сделали», — приводит телеканал «Звезда» слова главы соцсети Джека Дорси на конференции в Нью-Дели. Функция редактирования твитов появится в соцсети в ближайшее время.
Вместе с тем Дорси добавил, что редактура будет доступна в течение ограниченного времени. По его словам, делается это для того, чтобы известные люди и лидеры общественных движений не могли отказаться или значительно подправить свои заявления.
29 октября СМИ узнали о планах Twitter отказаться от лайков.