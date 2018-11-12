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Twitter разрешит пользователям редактировать сообщения

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Социальная сеть Twitter позволит пользователям редактировать опубликованные сообщения. Об этом сообщает The Next Web.

«Многие наши пользователи хотят кнопку редактирования твитов, чтобы исправить опечатку, которую они сделали», — приводит телеканал «Звезда» слова главы соцсети Джека Дорси на конференции в Нью-Дели. Функция редактирования твитов появится в соцсети в ближайшее время.

Вместе с тем Дорси добавил, что редактура будет доступна в течение ограниченного времени. По его словам, делается это для того, чтобы известные люди и лидеры общественных движений не могли отказаться или значительно подправить свои заявления.

29 октября СМИ узнали о планах Twitter отказаться от лайков.

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