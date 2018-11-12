Музеи закрывшихся предприятий решили объединить в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил объединить музеи, которые содержались за счет ныне закрывшихся предприятий. С такой идеей обратилась к главе города местная жительница.

«Нужно в каждом районе посмотреть такие музеи, которые еще есть, собрать их в единую экспозицию, которая была бы интересна и жителям, и подрастающим поколениям, и туристам», — заявил Метшин.

Главам районов и первому замруководителя исполкома Рустему Гафарову предстоит подготовить предложения о создании единого учреждения, отмечает Inkazan.ru.

В сентябре на острове-граде Свияжск в Татарстане открыли первый в России музей археологии дерева, где установлено анимированное панно протяженностью 21 м. Оно реконструирует Свияжск по писцовой книге 1565–1568 годов.