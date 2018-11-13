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Банки обяжут предупреждать должников о коллекторах по SMS

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Комитет Госдумы по финансовому рынку приступил к разработке законопроекта, обязывающего банки и микрофинансовые организации предупреждать клиентов о подключении к взысканию их задолженности коллекторов. Уведомлять нужно будет по электронной почте и SMS.

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Участники рынка поддержали нововведение, рассказал «Известиям» глава комитета Анатолий Аксаков. Такие способы предупреждения эффективнее нынешнего варианта — заказного письма.

Депутат пояснил, что сейчас граждане зачастую не знают о том, что с их долгом начали работу коллекторы. При этом взыскатели не всегда работают законно — например, они могут позвонить заемщикам и их родным ночью или рано утром или рассказать о проблемах работодателю.

«Известиям» не удалось получить комментарий по поводу нововведения от Центробанка. В Сбербанке, ВТБ и Почта Банке инициативу поддержали.

7 ноября СМИ узнали, что российские коллекторы заинтересовались взысканием долгов россиян по оплате услуг ЖКХ, которые превышают 500 млрд рублей. Таким образом они стремятся компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) хочет разработать для поставщиков коммунальных услуг стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых ее членам долгов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тревожная весть: банки и МФО уведомят заемщиков о коллекторах по SMS

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