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Количество пляжей увеличат в Феодосии

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Власти крымской Феодосии планируют увеличить количество пляжей. Кроме того, большее число пляжей приведут в соответствие с требованиями доступности для инвалидов.

По данным отдела по курортам и туризму, в 2018 году в Феодосии действовало 50 пляжей, 12 из них были приспособлены для нужд людей с ограниченными физическими возможностями. В следующем сезоне планируется организовать 60 пляжей, сообщает ИА «Крыминформ».

По итогам завершившегося купального сезона пляжи в Феодосии туристы и местные жители оценили на четверку по пятибалльной шкале, опрос проводил центр оперативного реагирования при совете министров Крыма. Основным нареканием стал запах канализации в Феодосии и Коктебеле.

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