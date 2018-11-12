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Лебедей со сломанными крыльями спасли жители села в Башкирии

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Четыре лебедя со сломанными крыльями едва не погибли на пруду в селе Верхотор в Башкирии. Жители села забили тревогу, когда пруд начал замерзать.

По словам одного из местных жителей, птицы сломали крылья, когда были еще птенцами. Все лебеди улетели, а четыре птицы остались. Пришлось сельчанам руками вытаскивать лебедей из пруда.

Сейчас их разместили в сарае в одном из частных хозяйств. В ближайшее время за ними должны приехать представители республиканского министерства экологии.

Между тем, как сообщили ИА «Башинформ» в пресс-службе ведомства, их диспетчерская не получала информации о замерзающих лебедях. Однако на место выехал инспектор. Он покажет птиц ветеринару и примет решение, куда их следует поместить.

Ранее сообщалось, что всех птиц, живущих на Лебедином пруду в Астрахани, отправили на зимовку в тепличное хозяйство. Там их будут кормить три раза в неделю. Назначены и регулярные осмотры у ветеринара.

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