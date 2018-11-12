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«Зеленую волну» включат в Ярославле с 17 ноября

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Власти Ярославской области решили запустить второй этап тестов по оптимизации работы светофорных объектов. Результаты первого этапа проверки режима «зеленой волны» были признаны неудовлетворительными.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ» со ссылкой на и.о. директора регионального департамента транспорта Екатерину Галееву, «зеленую волну» в Ярославле включали 3 и 4 ноября. Многие автовладельцы жаловались на пробки и выражали недовольство экспериментом.

Второй раз режим запустят 17 ноября. Власти говорят, что учли замечания автовладельцев и официальное заключение комиссии. Подробности новых тестов и точную дату их начала сообщат позднее.

Ранее сообщалось о том, что Ярославской области выделят дополнительные средства на экологическое развитие. Поступившие из федерального бюджета 1,5 млрд рублей будут потрачены на реконструкцию и строительство очистных сооружений на Волге.

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