Дополнительные 1,5 млрд рублей получит Ярославская область на экологию

Ярославской области направят дополнительные средства на экологиеческое развитие в размере 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

Выделенные средства пойдут на реконструкцию и строительство очистных сооружений на Волге в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве. Депутат Госдумы отметил, что финансирования удалось добиться благодаря сотрудничеству с правительством региона. Денежные средства будут выделены из федерального бюджета.

Отмечается, что на эти средства проведут работы по берегоукреплению Волги и созданию системы борьбы с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Помимо этого, 5 млн рублей направят на создание лесопитомников, которые необходимы после вырубки леса для его восстановления.