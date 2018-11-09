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Дополнительные 1,5 млрд рублей получит Ярославская область на экологию

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Ярославской области направят дополнительные средства на экологиеческое развитие в размере 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

Выделенные средства пойдут на реконструкцию и строительство очистных сооружений на Волге в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве. Депутат Госдумы отметил, что финансирования удалось добиться благодаря сотрудничеству с правительством региона. Денежные средства будут выделены из федерального бюджета.

Отмечается, что на эти средства проведут работы по берегоукреплению Волги и созданию системы борьбы с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Помимо этого, 5 млн рублей направят на создание лесопитомников, которые необходимы после вырубки леса для его восстановления.

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