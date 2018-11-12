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Футболист «Баварии» Рибери подрался с журналистом

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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Полузащитник «Баварии» Франк Рибери подрался с журналистом — соотечественником Патриком Гийю после поражения от дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии, сообщает Daily Mail.

Матч между командами прошел в субботу, 10 ноября, и завершился победой «шмелей» со счетом 3:2.

После встречи журналист Гийю предположил, что французский полузащитник частично причастен к двум пропущенным голам. Футболист негативно воспринял критику, толкнул своего соотечественника и ударил по лицу.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил информацию о конфликте между игроком и журналистом. Он отметил, что в ближайшее время состоится их личная встреча, на которой будет урегулирован данный инцидент.

Франк Рибери защищает цвета «Баварии» с 2007 года. В составе немецкого клуба полузащитник стал восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

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