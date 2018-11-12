Военные развернули в Арктике новую станцию спутниковой связи

Новая стационарная станция спутниковой связи появилась в Анадыре, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Как отмечает «Интерфакс», современная аппаратура функционирует при 40-градусных морозах и в низменных местах, что является характерными особенностями арктического региона.

В командовании округа выразили уверенность, что развернутая российскими военными станция позволит усовершенствовать систему управления подразделениями и обеспечит беспрерывные защищенные каналы связи.

В сентябре концерн «Калашников» сообщил о разработке экипировки и снаряжения для военнослужащих, которые выполняют задачи в условиях пониженных температур.

В состав экипировки входит более 40 наименований, в числе которых рейдовый костюм «Нанук», специальный спальный мешок, транспортные контейнеры для сохранности медикаментов, связи, продуктов питания.

Все элементы экипировки уже опробовали специалисты «Калашникова» и военные в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр.