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Военные развернули в Арктике новую станцию спутниковой связи

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Фото: structure.mil.ru
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Новая стационарная станция спутниковой связи появилась в Анадыре, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

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Как отмечает «Интерфакс», современная аппаратура функционирует при 40-градусных морозах и в низменных местах, что является характерными особенностями арктического региона.

В командовании округа выразили уверенность, что развернутая российскими военными станция позволит усовершенствовать систему управления подразделениями и обеспечит беспрерывные защищенные каналы связи.

В сентябре концерн «Калашников» сообщил о разработке экипировки и снаряжения для военнослужащих, которые выполняют задачи в условиях пониженных температур.

В состав экипировки входит более 40 наименований, в числе которых рейдовый костюм «Нанук», специальный спальный мешок, транспортные контейнеры для сохранности медикаментов, связи, продуктов питания.

Все элементы экипировки уже опробовали специалисты «Калашникова» и военные в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр.

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