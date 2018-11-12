Предновогодний тур Деда Мороза по стране стартовал с Барнаула

Барнаул сегодня, 12 ноября, встречает главного российского Деда Мороза. С этого города начинается традиционный предновогодний тур главного волшебника по стране.

Деду Морозу из Великого Устюга предстоит встретиться с воспитанниками детских домов, пообщаться с алтайским Дедом Морозом и провести первый новогодний праздник.

Как отмечает altapress.ru, визит волшебника в Барнаул продлится два дня. Сегодня утром в Нагорном парке у него запланировало общение с Дедом Морозом Алтайского края. А завтра перед ТРЦ «Праздничный» пройдет городской праздник «Большое новогоднее путешествие». За эти дни Дед Мороз посетит центры помощи детям-сиротам.

В этом году к делегации зимнего волшебника присоединились волонтеры. Всего за оставшееся до наступления Нового года время Деду Морозу предстоит посетить 22 российских города.

Ранее сообщалось, что в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге привезли амурскую тигрицу по имени Шива. Она поселилась там в рамках программы по сохранению амурских тигров.