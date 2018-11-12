Налог на газированные напитки могут ввести в России

Сладкие газированные напитки в России могут подорожать примерно на 20%. Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на эту продукцию. Свою позицию он отразил в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» (есть у «Известий»).

Нововведение будет способствовать переходу граждан на правильное питание — сегодня в стране ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки и фастфуда, страдает 2 млн человек. В Минздраве инициативу поддержали.

До сих пор в России пищевые продукты акцизами не облагались — они взимаются только с производителей алкогольных напитков и этилового спирта. Если налог будет введен, 1 л газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

По данным Минздрава, в 2017 году россиян, страдающих ожирением, стало больше на 6% (по сравнению с 2016-м). Число пациентов, которым официально поставили этот диагноз, достигло 2 млн — 1,3% от населения страны.

Подробнее — в материале «Известий»:

Налог на сладкое: колу разбавят акцизом

Налог на сладкое: колу разбавят акцизом