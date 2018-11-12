Прямой эфир

Налог на газированные напитки могут ввести в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сладкие газированные напитки в России могут подорожать примерно на 20%. Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на эту продукцию. Свою позицию он отразил в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» (есть у «Известий»).

Нововведение будет способствовать переходу граждан на правильное питание — сегодня в стране ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки и фастфуда, страдает 2 млн человек. В Минздраве инициативу поддержали.

До сих пор в России пищевые продукты акцизами не облагались — они взимаются только с производителей алкогольных напитков и этилового спирта. Если налог будет введен, 1 л газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

По данным Минздрава, в 2017 году россиян, страдающих ожирением, стало больше на 6% (по сравнению с 2016-м). Число пациентов, которым официально поставили этот диагноз, достигло 2 млн — 1,3% от населения страны.

Подробнее — в материале «Известий»:

Налог на сладкое: колу разбавят акцизом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиян предупредили о возможном подорожании пива
Силуанов рассказал о намерении Минфина повысить налог на роскошь

Налог на сладкое: колу разбавят акцизом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017