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Путин оценил идею создания армии ЕС

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Фото: REUTERS/Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin
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Российский лидер в интервью телеканалу RT France назвал понятным и естественным желание ЕС обеспечивать безопасность собственными силами. Таким образом он отреагировал на инициативу французского лидера Эммануэля Макрона, предложившего создать общую армию Евросоюза.

«Что касается альтернативных вооруженных сил, общеевропейских, — это не новая идея, сейчас президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом еще говорил один из прежних президентов (Франции. — Ред.) Жак Ширак, но и до него были эти идеи. В принципе Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз, и в целом это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере», — сказал Путин, по мнению которого создание единых европейских вооруженных сил приведет к укреплению мировой многополярности.

Ранее в ноябре Макрон предложил соседям по ЕС создать единую армию, которая будет полностью независима от Вашингтона и будет заниматься в том числе вопросами кибербезопасности.

11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, на которых присутствуют десятки мировых лидеров. На приеме в Елисейском дворе Макрон будет сидеть за одним столом с президентами России и США, а также с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

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