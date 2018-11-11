На приеме в Елисейском дворце Трамп и Путин сядут за один стол

Президент России Владимир Путин во время приема в Елисейском дворце сядет за один стол с главой США Дональдом Трампом, французским лидером Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает «РИА Новости».

Агентство «Интерфакс» уточняет, что программа мероприятия отводит 2,5 часа на обед гостей, прибывших на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны. Таким образом, у Путина и Трампа будет возможность пообщаться.

Ранее 11 ноября лидеры США и России пожали друг другу руки у Триумфальной арки в Париже. Как сообщает ТАСС, Путин последним прибыл на место встречи мировых лидеров. За несколько минут до этого там появился Трамп в сопровождении супруги Меланьи.

Беседа тет-а-тет состоялась между Путиным и Трампом в Хельсинки в июле этого года. Следующая полноформатная двусторонняя встреча запланирована на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 30 ноября по 1 декабря.