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В Чите спасатели освободили примерзшую ко льду собаку

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Фото: РЕН-ТВ
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В Чите спасатели помогли освободиться собаке, которая примерзла ко льду.

Во время патрулирования территории реки они заметили животное, задние лапы и хвост которого оказались в ледяной ловушке. С помощью инструментов спасатели освободили собаку, доставили ее на берег и накормили, сообщает РЕН ТВ 11 ноября.

1 ноября стало известно, что в Свердловской области незрячий мужчина пытается спасти свою собаку-поводыря и собирает деньги на лечение после того, как животное попало под машину. 22 октября пес выбежал на дорогу и попал под автомобиль, так как водитель не успел среагировать и свернуть в сторону.

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