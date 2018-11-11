В Чите спасатели освободили примерзшую ко льду собаку

В Чите спасатели помогли освободиться собаке, которая примерзла ко льду.

Во время патрулирования территории реки они заметили животное, задние лапы и хвост которого оказались в ледяной ловушке. С помощью инструментов спасатели освободили собаку, доставили ее на берег и накормили, сообщает РЕН ТВ 11 ноября.

1 ноября стало известно, что в Свердловской области незрячий мужчина пытается спасти свою собаку-поводыря и собирает деньги на лечение после того, как животное попало под машину. 22 октября пес выбежал на дорогу и попал под автомобиль, так как водитель не успел среагировать и свернуть в сторону.