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Акула напала на серфера у побережья Австралии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Gerard Lacz
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Акула напала на 20-летнего мужчину у побережья города Перт, столицы австралийского штата Западная Австралия, сообщает ТАСС 11 ноября со ссылкой на телерадиокорпорацию ABC.

Инцидент произошел на пляже «Пирамиды» на юге от Перта. Потерпевший сразу же был доставлен в больницу. Полученные травмы не представляют опасности для жизни 20-летнего мужчины.

Свидетели нападения вовремя вызвали спасателей. Глава службы спасения штата Джейк Уэбб сообщил, что пострадавший самостоятельно сумел отпугнуть хищника и выбраться из воды еще до их приезда.

«Когда мы прибыли, пациент был в сознании, мог говорить с медиками и друзьями. Он получил травмы ноги, но его состояние не внушает никаких опасений», — сказал Уэбб.

Пляж «Пирамиды» закрыт для посещения. Специальные службы проводят проверку всех мест отдыха вблизи Перта.

За последние два года это нападение на территории штата Западная Австралия стало первым. До этого хищники атаковали отдыхающих у юго-западного побережья страны в 2014 и 2015 годах. В обоих случаях пострадавшие получили травмы, не представлявшие угрозы для жизни.

В Австралии это пятое нападение акул на людей за последние два месяца. 7 ноября сообщалось, что акула напала на серфингиста около города Баллина в австралийском штате Новый Южный Уэльс и укусила его за ногу, однако мужчина смог отбиться от нее.

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