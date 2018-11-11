В Рязанском училище ВДВ открыли памятник генералу Маргелову

В Рязанском училище ВДВ открыли памятник герою СССР Василию Маргелову. Его установили неподалеку от контрольно-пропускного пункта учебного заведения.

23 января 1976 года впервые в мировой практике майор Маргелов и подполковник Леонид Щербаков внутри гусеничной бронемашины БМД-1 десантировались из военно-транспортного самолета Ан-12. Десантирование производилось с большим риском для жизни, без индивидуальных средств спасения. Через 20 лет за подвиг обоим было присвоено звание Героя России.