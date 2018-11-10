На турнире по смешанным единоборствам в Москве произошла драка

На турнире по смешанным единоборствам организации ACB в Москве среди зрителей произошла драка. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Бой между Георгием Караханяном и Тимуром Нагибиным закончился дисквалификацией последнего из-за удара после гонга. Победа досталась Караханяну.

Нагибин после боя отправился в раздевалку, но по пути на него попытались напасть несколько болельщиков. Драка длилась недолго, ОМОН быстро вмешался и остановил инцидент.

7 октября в Лас-Вегасе состоялся бой турнира UFC 229 между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов одержал победу и защитил титул чемпиона в легком весе. Ему удалось одолеть Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

После завершения поединка Нурмагомедов в ответ на провокацию команды Макгрегора перепрыгнул через ограждение площадки, конфликт вылился в массовую драку, в которой приняли участие оба соперника и члены их команд. Потасовку удалось прекратить лишь с помощью полиции. В тот же день Нурмагомедов извинился за свое поведение.