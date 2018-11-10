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Коллеги запустили Ефремову тортом в лицо

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Во время спектакля «Чапаев и Пустота» коллеги поздравили заслуженного артиста России Михаила Ефремова с днем рождения, запустив тортом ему в лицо.

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Артист отмечает 55-летие 10 ноября. Накануне юбилея Ефремов играл роль главного врача психбольницы и комдива Чапаева. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой  на менеджера спектакля Константина Филиппова, праздничный торт во время спектакля вынес актер Павел Сборщиков. Это произошло «в самый неожиданный момент», уточнил Филиппов.

Зрители поддержали происходящее аплодисментами и стали выкрикивать поздравления. Шутка оказалась неожиданной для виновника торжества, но он тем не менее ее оценил. Актеры поздравили Ефремова с днем рождения и вернулись к спектаклю.

На этой неделе артист оказался в центре скандала. С предложением отобрать у него почетное звание выступил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он выразил мнение, что поведение заслуженного артиста России не патриотично.

Поводом к обвинениям в адрес Ефремова послужило его выступление на украинском радио. Артист тогда заявил, что после развала СССР в России закончился «коммунистический морок», но у страны якобы остались «фантомные боли».

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