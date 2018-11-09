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Милонов обвинил Ефремова в служении злу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал предложение отобрать у актера Михаила Ефремова звание заслуженного артиста России.

«Ефремов талантливый актер, никто не спорит. Никто не скажет, что Ефремов бесталанен, повторю: он талантливый актер. Но, к большому моему сожалению, он обратил свой талант на то, чтобы помогать злу», — заявил парламентарий в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Он также добавил, что звание заслуженного артиста Ефремову дали за прошлые актерские работы, однако нынешнее положение артиста вызывает у депутата жалость. «Так себя вести по отношению к Родине, показывать, что там все... «ватники», а я тут один хороший, — это нехорошо», — заключил Милонов.

С предложением отобрать у артиста звание выступил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он назвал поведение актера «непатриотичным». Тем не менее не все депутаты поддержали эту инициативу. Так, 9 ноября зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко заявил, что Ефремов получил звание за талант, а не за высказывания.

Вступился за актера и его коллега Михаил Пореченков, отмечает «Газета.ру». « Мне кажется, что это неправильно. Мишу я знаю давно, причем с хорошей стороны. К сожалению, не слышал, что он говорил. Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется», — отметил он.

1 ноября Ефремов заявил в интервью на украинском радио, что после развала Советского Союза в России закончился «коммунистический морок», но у страны остались «фантомные боли». В июне 2018 года в интервью журналисту Юрию Дудю он сообщил, что передача Крымского моста Украине могла бы решить конфликт с Киевом. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в ответ на это рекомендовал создать список «крымоненавистников» и внести в него Ефремова.

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