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СМИ узнали об устранении сбоя в единой системе ГИБДД

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Сбой, произошедший в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД, устранен, система работает в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сбой в Федеральной информационной системе ГИБДД в настоящее время устранен», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что все неполадки планировалось устранить до 17:00 мск субботы, 10 ноября.

В Госавтоинспекции также подтвердили, что система работает в штатном режиме.

Ранее 10 ноября сообщалось, что в России произошел сбой в ФИС ГИБДД. Сообщалось, что во многих подразделениях Госавтоинспекции невозможно было зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета.

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