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СМИ сообщили о сбое в единой системе ГИБДД

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В России произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД. Неполадки планируют устранить вечером в субботу, 10 ноября. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Во многих подразделениях Госавтоинспекции невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета. По предварительной информации, восстановительные работы завершатся к 17:00 по московскому времени», — сказал он.

Федеральная информационная система ГИБДД используется в Госавтоинспекции с 2016 года. Система предназначена для сбора, учета, обработки информации, которая поступает из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции России.

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