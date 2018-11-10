СМИ сообщили о сбое в единой системе ГИБДД

В России произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД. Неполадки планируют устранить вечером в субботу, 10 ноября. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Во многих подразделениях Госавтоинспекции невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета. По предварительной информации, восстановительные работы завершатся к 17:00 по московскому времени», — сказал он.

Федеральная информационная система ГИБДД используется в Госавтоинспекции с 2016 года. Система предназначена для сбора, учета, обработки информации, которая поступает из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции России.