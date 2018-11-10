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Напавший на полицию с ножом в Мельбурне пытался совершить взрыв

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Фото: REUTERS/AAP/James Ross
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Полиция Австралии заявила, что мужчина, который напал на полицейских с ножом в Мельбурне, перед столкновением со зданием пытался подорвать баллоны с газом, находящиеся в его автомобиле. Об этом рассказала представитель шефа полиции штата Виктория Грэм Эштон.

По его словам, злоумышленник пытался разжечь огонь в автомобиле, предположительно, чтобы воспламенить баллоны. Также он отметил, что скорее всего целью преступника был именно взрыв, но «это не сработало», пишет «РИА Новости».

9 ноября полиция прибыла в деловой квартал Мельбурна после инцидента с автомобилем, который врезался в здание торгового центра и загорелся. На месте события на стражей порядка набросился мужчина, который выкрикивал «Аллах акбар!».

В результате атаки один из прохожих погиб, еще двое были госпитализированы с ножевыми ранениями. Сам нападавший, как пишет «Газета.ру», был нейтрализован правоохранителями выстрелом в грудь. От полученных ран он скончался в больнице.

По словам свидетелей, нападавший бросил взрывное устройство через окно. Также есть свидетели, утверждающие, что злоумышленник специально направил в здание свой автомобиль, который позднее взорвался. Австралийская полиция расценила инцидент, произошедший в Мельбурне, как террористический акт.

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