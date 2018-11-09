Полиция квалифицировала нападение в Мельбурне как теракт

Австралийская полиция расценила инцидент, произошедший в Мельбурне, как террористический акт. 9 ноября во время пресс-конференции главный комиссар штата Виктория Грэм Эштон сообщила, что, по данным правоохранителей, нападавший бросил взрывное устройство в окно автомобиля. После этого произошел взрыв.

«У нас есть свидетель, который видел, как нападавший бросил взрывное устройство через окно. Также есть свидетели, утверждающие, что злоумышленник специально направил в здание свой автомобиль, который позднее взорвался. Мы можем квалифицировать преступление как террористический акт», — приводит его слова ТАСС.

По предварительной информации, преступление совершил уроженец Сомали, который в 1990-е годы перебрался в Австралию.

Полиция прибыла в деловой квартал Мельбурна после инцидента с автомобилем, который врезался в здание торгового центра и загорелся. На месте события на стражей порядка набросился мужчина, который выкрикивал «Аллах Акбар». В результате атаки один из прохожих погиб, еще двое были госпитализированы с ножевыми ранениями. Сам нападавший, как пишет «Газета.ру», был нейтрализован правоохранителями выстрелом в грудь. От полученных ран он скончался в больнице.