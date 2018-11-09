Прямой эфир

Елена Темникова рассказала о своем заболевании

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица Елена Темникова заявила, что страдает от аутоиммунного заболевания. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По ее словам, побочное действие этого заболевания сильно сказывается на состоянии кожи. Но артистка также отметила, что такую реакцию организма можно побороть и пережить.

Рассказать о недуге певица решила после распространившихся в Сети слухов о ее наркозависимости. «Любая лаборатория на планете может взять мои волосы (или что там нужно) и констатировать, что я никогда ничего в жизни не употребляла», — написала она.

Темникова также заявила, что ее команда адвокатов будет подавать иски против СМИ, которые распространили лживую информацию.

8 ноября сообщалось, что народная артистка СССР Алла Пугачева не сможет приехать на концерт певца Леонида Агутина по причине болезни. По словам директора артистки Елены Чупраковой, «ничего страшного» с Пугачевой не случилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сбежавшая из больницы Елена Воробей в шубе зачитала рэп
Жена Стоянова прокомментировала информацию о госпитализации артиста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017