Елена Темникова рассказала о своем заболевании

Певица Елена Темникова заявила, что страдает от аутоиммунного заболевания. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По ее словам, побочное действие этого заболевания сильно сказывается на состоянии кожи. Но артистка также отметила, что такую реакцию организма можно побороть и пережить.

Рассказать о недуге певица решила после распространившихся в Сети слухов о ее наркозависимости. «Любая лаборатория на планете может взять мои волосы (или что там нужно) и констатировать, что я никогда ничего в жизни не употребляла», — написала она.

Темникова также заявила, что ее команда адвокатов будет подавать иски против СМИ, которые распространили лживую информацию.

8 ноября сообщалось, что народная артистка СССР Алла Пугачева не сможет приехать на концерт певца Леонида Агутина по причине болезни. По словам директора артистки Елены Чупраковой, «ничего страшного» с Пугачевой не случилось.