Фонд Винокура обвинили в захвате участка в Москве под парковку

Фонд известного юмориста Владимира Винокура обвинили в рейдерстве. Представители копании якобы захватили территорию в центре Москвы и организовали там закрытую парковку, сообщает РЕН ТВ.

По словам местных жителей, за время существования Фонда Винокура зона парковки, прилегающая к его дому, постоянно увеличивалась. Они отмечают, что ограждения переносили три раза и часть парковки также отошла Товариществу собственников жилья (ТСЖ).

В свою очередь, председатель ТСЖ Элек Рыбак заявил, что территорию присоединили по закону, а кому земли не хватило, тот просто не успел. Также телеканал уточнил, что корректировка плана, по которому гектар земли в центре столицы отошел ТСЖ, проводилась без общественных слушаний, на которых должны присутствовать жильцы всех домов.

«У меня своя территория, и больше ничего. Больше я ни к чему не имею отношения. Отсылайте их на три буквы. Не хочу я даже говорить об этом. Ну что это за тема? Парковка, и вы артисту звоните. Вы что, с ума сошли?» — прокомментировал ситуацию с парковкой и недовольством жильцов сам Винокур.

Отмечается, что данный участок земли оценивают в 100 млн рублей.

2 ноября сообщалось, что во Владивостоке охранник платной парковки ТЦ заблокировал выезд «скорой». По словам очевидцев, никакие просьбы и объяснения врачей на мужчину не действовали. Поднял шлагбаум и выпустил «скорую» охранник только после угрозы вызвать полицию.