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Саратовские автохамы ездят по надземному переходу для пешеходов

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Водители начали использовать надземный переход на автодороге из Саратова в Усть-Курдюм в качестве альтернативного способа пересечь шоссе. Он открылся 25 октября. Как предполагают власти, объект стоимостью 45 млн рублей прослужит не менее 100 лет.

На присланных в ИА «Взгляд-инфо» фотографиях, сделанных внутри перехода, на лестницах и полу отчетливо видны следы грязных автомобильных покрышек. Неизвестный автохам проехал по переходу по тому пути, который создан для пешеходов.

В середине октября машина упала со второго этажа крытой многоуровневой парковки ТЦ «Горбушкин двор» в Москве. По словам очевидцев, автомобиль Mercedes пробил ограждение и сорвался вниз. Водитель получил ушиб ноги. Возможно, падение автомобиля произошло из-за ошибки сотрудника местной автомойки, который мог перепутать педали.

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