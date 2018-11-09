Саратовские автохамы ездят по надземному переходу для пешеходов

Водители начали использовать надземный переход на автодороге из Саратова в Усть-Курдюм в качестве альтернативного способа пересечь шоссе. Он открылся 25 октября. Как предполагают власти, объект стоимостью 45 млн рублей прослужит не менее 100 лет.

На присланных в ИА «Взгляд-инфо» фотографиях, сделанных внутри перехода, на лестницах и полу отчетливо видны следы грязных автомобильных покрышек. Неизвестный автохам проехал по переходу по тому пути, который создан для пешеходов.

В середине октября машина упала со второго этажа крытой многоуровневой парковки ТЦ «Горбушкин двор» в Москве. По словам очевидцев, автомобиль Mercedes пробил ограждение и сорвался вниз. Водитель получил ушиб ноги. Возможно, падение автомобиля произошло из-за ошибки сотрудника местной автомойки, который мог перепутать педали.