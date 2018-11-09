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С директивой США о мигрантах ознакомятся в ООН

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Фото: Global Look Press/Jodi Hilton
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Специалисты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) приступили к изучению американской директивы, которая предусматривает отказ нелегальным мигрантам в получении убежища. Такую информацию привел на брифинге в Женеве представитель Управления ООН Бабар Балох.

«Эта политика сейчас изучается коллегами-юристами. Насколько я понимаю, это пространный документ, и он нуждается в тщательном изучении, прежде чем на него можно будет дать ответ», — приводит слова Балоха ТАСС.

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В соответствии с новой директивой, министерство юстиции и министерство внутренней безопасности США будут отказывать в убежище лицам, которые нелегально пересекают государственную границу.

8 ноября стало известно о планах президента США Дональда Трампа подписать директиву по модернизации системы предоставления убежища в стране. На данный момент любой иностранец, находящийся на территории страны, может подать прошение об убежище в течение года после приезда. Теперь власти США намерены требовать, чтобы просители подавали заявление в пункте пропуска через границу.

На минувшей неделе американский лидер сообщил об увеличении военного присутствия на американо-мексиканской границе. Глава государства намерен нарастить контингент для сдерживания мигрантов до 15 тыс. человек. Двумя днями ранее власти Соединенных Штатов направили в помощь пограничникам и национальной гвардии 5,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что несколько караванов мигрантом из стран Латинской Америки направляются или уже находятся на территории Мексики с целью последующего перехода границы с США. Еще в конце октября президент Дональд Трамп призвал потенциальных нелегалов вернуться домой.

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