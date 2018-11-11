Отравный сбор: как проходит тренировка войск химзащиты

В ноябре столетие отмечают войска радиационной, химической и биологической защиты — свою официальную историю они ведут с ноября 1918 года. Фотограф «Известий» отправился в расположенный под Москвой учебный центр, чтобы посмотреть, как сегодня проходит подготовка солдат и офицеров войск химической защиты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Учебный центр войск радиационной, химической и биологической защиты расположен на полигоне в Ногинском районе, рядом с деревней Большое Буньково
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Подобные тренировки здесь проходят регулярно — недавно там же, под Москвой, выпускные экзамены сдавали курсанты войск РХБЗ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Бойцы этих войск отвечают в том числе за защиту других военнослужащих и мирных жителей от радиационной, химической и биологической опасности — причем как в военное, так и в мирное время
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Это значит, что в случае техногенных катастроф они будут участвовать в ликвидации последствий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Кроме того, бойцы РХБЗ отвечают за разведку местности — в их задачи входит обнаружение отравляющих веществ и определение границы очага заражения — и могут вступать в прямые столкновения с противником
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Один из военнослужащих во время войсковой тренировки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Для определения наличия отравляющих веществ и очага заражения используют специальную технику
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Первые подобные формирования в российской армии появились еще в годы Первой мировой войны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Полное название расположенного под Ногинском центра — 282-й Трансильванский краснознаменный ордена Александра Невского учебный центр войск РХБЗ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Войсковая тренировка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Ежегодно к присяге здесь приводят сотни новобранцев, которые затем отправляются служить в воинские части, расположенные по всей стране
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В субботу, 11 ноября, Минобороны РФ пообещало провести на полигоне крупномасштабные учения — их приурочили к юбилею войск, который отмечают 13 ноября
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