Полузащитник «Милана» Билья пропустит четыре месяца из-за травмы

Аргентинский полузащитник итальянского ФК «Милан» Лукас Билья выбыл на четыре месяца из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

32-летний футболист получил повреждение 31 октября во время утренней тренировки клуба. Врачи диагностировали у него разрыв икроножной мышцы. 8 ноября игрок был успешно прооперирован в Финляндии, пишет «Спорт-Экспресс». По оценкам медиков, восстановление Бильи займет четыре месяца.

Лукас Билья перешел в «Милан» в 2017 году. Хавбек в нынешнем сезоне провел в составе команды 11 матчей, в которых сделал одну голевую передачу, сообщает «РИА Новости». В июле игрок принял решение завершить выступление в сборной Аргентины, пишет «Газета.ру».

2 ноября сообщалось, что «Милан» намерен подписать Дениса Суареса в зимнее трансферное окно.