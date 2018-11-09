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Полузащитник «Милана» Билья пропустит четыре месяца из-за травмы

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Фото: ТАСС/PA Images/Martin Rickett
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Аргентинский полузащитник итальянского ФК «Милан» Лукас Билья выбыл на четыре месяца из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

32-летний футболист получил повреждение 31 октября во время утренней тренировки клуба. Врачи диагностировали у него разрыв икроножной мышцы. 8 ноября игрок был успешно прооперирован в Финляндии, пишет «Спорт-Экспресс». По оценкам медиков, восстановление Бильи займет четыре месяца.

Лукас Билья перешел в «Милан» в 2017 году. Хавбек в нынешнем сезоне провел в составе команды 11 матчей, в которых сделал одну голевую передачу, сообщает «РИА Новости». В июле игрок принял решение завершить выступление в сборной Аргентины, пишет «Газета.ру»

2 ноября сообщалось, что «Милан» намерен подписать Дениса Суареса в зимнее трансферное окно.

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