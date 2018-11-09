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The Times узнала о планах Лондона добиться санкций против руководства ГРУ

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Фото: Depositphotos
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Власти Великобритании добиваются от стран Евросоюза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает газета The Times со ссылкой на дипломатические источники.

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«Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии», — говорится в тексте статьи.

Журналисты отмечают, что Лондон планирует убедить министров иностранных дел других стран, чтобы они одобрили заморозку активов и запрет на поездки «высокопоставленных российских шпионов». Отмечается, что список лиц, которые попадут под санкции, планируется опубликовать в декабре.

Главное управление Генерального штаба (старое название — Главное разведывательное управление, ГРУ) подозревается Лондоном в отравлении британского агента и бывшего сотрудника данного ведомства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых обнаружили без сознания в Солсбери 4 марта.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых ведомство представило сотрудниками ГРУ. Великобритания сообщила о намерении объявить их в розыск по линии Интерпола. В Москве не раз указывали на бездоказательность этих обвинений.

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