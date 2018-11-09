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Прогулочный корабль «Чайка» спустят на воду в Татарстане в 2019 году

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Фото: Depositphotos
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В Татарстане создают флот недорогих прогулочных кораблей. Первое судно спустят на воду в День республики.

Корабль проекта «Чайка» рассчитан на 250 человек. Он был заложен судостроительной компанией «Ак Барс» в 2018 году, сейчас идет формирование корпуса. Ожидается, что полная стоимость судна не превысит 200 млн рублей. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Судно хотят спустить на воду 30 августа 2019 года. Еще один корабль вместимостью 150 человек построят в 2020 году. Планируется, что плавательные средства будут использовать для организации речных туров. К проекту готовы присоединиться регионы Поволжья, однако для этого необходимы компании, которые займутся эксплуатацией пассажирских судов.

Срок окупаемости проекта составит 10 лет.

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