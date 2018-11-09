Убийцы дочери мексиканского депутата перепутали ее с участницей ОПГ

Преступники, которые убили дочь депутата парламента Мексики Кармен Медель Валерию, перепутали ее с участницей организованной преступной группировки. Такое заявление сделал губернатор штата Веракрус Мигель Анхель Юнес в четверг, 9 ноября. Запись пресс-конференции была опубликована на его странице в Twitter.

«Все данные указывают на то, что студентку перепутали с женщиной, которая связана с главой одной из преступных группировок, орудующих в этом районе», — сообщил губернатор. По его словам, она очень похожа на убитую девушку и посещала тот же спортивный зал.

Юнес добавил, что полиция уже задержала двух подозреваемых. По их словам, непосредственным убийцей студентки был бандит по имени Ричи. Отмечается, что его тело с пулевыми ранениями нашли в автомобиле, с помощью которого он скрылся с места преступления.

Валерию Медель, 22-летнюю дочь депутата мексиканского парламента Кармен Медель, 8 ноября застрелили в спортзале города Сьюдад-Мендоса. В связи с известием о смерти девушки было приостановлено заседание палаты депутатов.

В последние годы в Мексике участились случаи насилия и убийств, большинство из которых связаны с противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в Соединенные Штаты. В 2017 году в стране убили около 31 тыс. человек, сообщает ТАСС. В первой половине 2018 года жертвами насилия стали 16 тыс. человек.