Прямой эфир

Убийцы дочери мексиканского депутата перепутали ее с участницей ОПГ

0
Фото: TASS/ALONSO CUPUL
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преступники, которые убили дочь депутата парламента Мексики Кармен Медель Валерию, перепутали ее с участницей организованной преступной группировки. Такое заявление сделал губернатор штата Веракрус Мигель Анхель Юнес в четверг, 9 ноября. Запись пресс-конференции была опубликована на его странице в Twitter.

«Все данные указывают на то, что студентку перепутали с женщиной, которая связана с главой одной из преступных группировок, орудующих в этом районе», — сообщил губернатор. По его словам, она очень похожа на убитую девушку и посещала тот же спортивный зал.

Юнес добавил, что полиция уже задержала двух подозреваемых. По их словам, непосредственным убийцей студентки был бандит по имени Ричи. Отмечается, что его тело с пулевыми ранениями нашли в автомобиле, с помощью которого он скрылся с места преступления.

Валерию Медель, 22-летнюю дочь депутата мексиканского парламента Кармен Медель, 8 ноября застрелили в спортзале города Сьюдад-Мендоса. В связи с известием о смерти девушки было приостановлено заседание палаты депутатов.

В последние годы в Мексике участились случаи насилия и убийств, большинство из которых связаны с противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в Соединенные Штаты. В 2017 году в стране убили около 31 тыс. человек, сообщает ТАСС. В первой половине 2018 года жертвами насилия стали 16 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дочь депутата мексиканского парламента убита в результате покушения
Сенатор предложила легализовать марихуану в Мексике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017