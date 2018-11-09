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Незаконную стихийную свалку ликвидировали в Пятигорске

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В Пятигорске Ставропольского края ликвидировали несанкционированную стихийную свалку, которая образовалась на улице Адмиральского в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В пресс-службе отметили, что с местными жителями в целях профилактики была проведена встреча, на которой им рассказали о правах и обязанностях, касающихся вывоза отходов.

Пятигорск перешел к системе подворового обслуживания, в связи с чем населению необходимо заключать договоры с организациями, которые будут вывозить мусор, пишет NewsTracker.

В администрации добавили, что к новой системе смогли приспособиться не все. Платить за вывоз мусора готовы не все жители, но эту ситуацию нужно изменить.

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