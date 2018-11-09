Мэрию Волжского обязали ликвидировать 13 свалок

В Волжском Волгоградской области было выявлено 13 несанкционированных свалок. Суд обязал администрацию города устранить скопления мусора.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, орган провел проверку, в ходе которой было выявлено 13 несанкционированных свалок общей площадью 1,3 тыс. кв. м, объемом в 5 тыс. куб. м.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением с требованием устранить все выявленные свалки. Волжский городской суд удовлетворил требования в полном объеме и обязал администрацию города принять меры по ликвидации незаконных скоплений мусора.