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Самое большое каллиграффити в мире появилось у «РЖД Арена» в Москве

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Фото: fclm.ru
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Самое большое каллиграффити в мире, площадь которого более 11 тыс. кв. м, появилось перед стадионом «РЖД Арена» в Москве.

Изображение со скрытой фразой «У нас свой путь» — новым слоганом футбольного клуба «Локомотив» — российский художник Покрас Лампас создал специально для клуба, пишет РИАМО.

По словам автора каллиграффити, в искусстве, как и в спорте, вершин добиваются те, кто «остается верен себе, несмотря ни на что», преодолевает собственные границы и движется к новым рекордам, поэтому слоган клуба ему так близок.

На роспись площади перед стадионом «РЖД Арена» в российской столице ушел месяц работы и более 5 тыс. л краски. Текст каллиграффити написан на разных языках мира, что подчеркивает мультикультурность спорта.

28 ноября в Москве «Локомотив» сыграет с турецким «Галатасараем». Эта встреча станет для «железнодорожников» последним домашним матчем на европейской арене в 2018 году. 7 ноября красно-зеленые уступили футболистам «Порту» со счетом 1:4.

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