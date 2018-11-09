Самое большое каллиграффити в мире появилось у «РЖД Арена» в Москве

Самое большое каллиграффити в мире, площадь которого более 11 тыс. кв. м, появилось перед стадионом «РЖД Арена» в Москве.

Изображение со скрытой фразой «У нас свой путь» — новым слоганом футбольного клуба «Локомотив» — российский художник Покрас Лампас создал специально для клуба, пишет РИАМО.

Вчера наша арена была местом встречи любителей футбола, а сегодня стала ещё и современным арт-объектом.

Встречайте совместный проект художника-каллиграфа @PokrasLampas и ФК «Локомотив». 11 тысяч кв.м. – новый виток в творчестве художника и всей арт-индустрии.#УНасСвойПуть pic.twitter.com/2m6KS12GMc — ФК Локомотив (@fclokomotiv) November 8, 2018

По словам автора каллиграффити, в искусстве, как и в спорте, вершин добиваются те, кто «остается верен себе, несмотря ни на что», преодолевает собственные границы и движется к новым рекордам, поэтому слоган клуба ему так близок.

На роспись площади перед стадионом «РЖД Арена» в российской столице ушел месяц работы и более 5 тыс. л краски. Текст каллиграффити написан на разных языках мира, что подчеркивает мультикультурность спорта.

28 ноября в Москве «Локомотив» сыграет с турецким «Галатасараем». Эта встреча станет для «железнодорожников» последним домашним матчем на европейской арене в 2018 году. 7 ноября красно-зеленые уступили футболистам «Порту» со счетом 1:4.