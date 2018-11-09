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Кресло Стивена Хокинга продали на аукционе почти за $400 тыс.

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Инвалидное кресло покойного британского ученого Стивена Хокинга продали на аукционе за $393 тыс.

Приспособление, в котором Хокинг провел большую часть своей жизни, ушло с молотка в ходе торгов в аукционном доме Christie’s в Лондоне. Помимо этого, за $767 тыс. был продан экземпляр докторской диссертации Хокинга 1965 года.

Сумму, вырученную с продажи лотов, перечислят в благотворительный фонд Хокинга, а также в Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

Всемирно известный физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 76-м году жизни 14 марта. Его ставят в один ряд с такими учеными, как Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин.

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