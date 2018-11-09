Представители ФСИН выехали в колонию Цеповяза

Представители ФСИН выехали в колонию строгого режима в Амурской области, где отбывает наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщил его адвокат Роман Боков.

На данный момент адвокат находится в колонии и занимается материалами дела. Также в колонию выехали зампрокурора Приамурья и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, пишет «РИА Новости».

Ранее в СМИ появились снимки, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра. Цеповяз утверждает, что снимки сфабрикованы: они были опубликованы еще летом 2018 года, а потом была проведена проверка, которая «не выявила нарушения».

Осужденный уверен, что фото утекли в СМИ из-за бракоразводного процесса и раздела имущества с бывшей женой Натальей Стришней ради его «демонизации» перед судом.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.

Он отбывает наказание в колонии строгого режима. Как сообщил адвокат Стришней, бандит подал ряд исков на сумму более 600 млн рублей против ОПХ «Слава Кубани», которым владеет его бывшая жена.