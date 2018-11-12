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Банковский грим: ЦБ закрыл 326 сайтов лжекредиторов

Ущерб от мошеннических действий киберпреступников оценивается примерно в 250 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За год — с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018-го — количество заблокированных Центробанком сайтов лжебанков выросло в семь раз. Таковых насчитывается 326, следует из данных центра по борьбе с киберпреступностью (ФинЦЕРТ) при регуляторе, с которыми ознакомились «Известия». По некоторым оценкам, ущерб от деятельности псевдокредитных организаций достиг 250 млн рублей, а число пострадавших составило более 50 тыс. По прогнозам ФинЦЕРТ, количество лжебанков в этом году будет расти. Эксперты считают, что для борьбы с мошенниками необходимо повышать финансовую грамотность граждан, усиливать мониторинг преступных схем в интернете и ужесточать санкции за незаконную банковскую деятельность — вплоть до уголовной ответственности.

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Центробанк мониторит мошеннические схемы в интернете и блокирует поддельные сайты злоумышленников. По данным ФинЦЕРТ, за год количество ресурсов, закрытых Банком России, выросло с 44 до 326. В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что мошенники сместили фокус своих атак с банков на граждан, поскольку у населения низкий уровень финансовой грамотности. По прогнозам ФинЦЕРТ, в этом году число выявляемых лжебанков должно увеличиться, однако в центре не стали уточнять насколько.

По оценкам компании Zecurion Analytics, специализирующейся на кибербезопасности, за год жертвами псевдокредитных организаций стала 51 тыс. человек, а урон от деятельности мошенников достиг 250 млн рублей. В Group-IB, также работающей в этой сфере, ущерб оценили в 251 млн рублей. Ежедневно злоумышленники проводили 1274 трансакции по выманиванию денег у населения, добавили там.

Псевдокредитные организации вытягивают у людей деньги по принципу «Хочешь кредит — сначала заплати». Гражданам поступают звонки, во время которых менеджер лжебанка сообщает о готовности выдать займ в случае, если клиентом будет оплачено, например, рассмотрение заявки. За это мошенники просят 5–10 тыс. рублей, отметили в Zecurion Analytics. Другими способами выманивания средств являются комиссия за перевод или оформление страховки, указал директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов.

Как правило, лжебанки действуют в регионах, поскольку там нет широкого распространения представительств кредитных организаций, рассказывал ранее директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Банк, который якобы представляют мошенники, просто не существует. Однако он может частично повторять название, логотип и элементы фирменного стиля действующей организации. При этом его сайт работает, правда, непродолжительное время. Люди видят, что ресурс есть, заходят на него и отдают деньги. После этого в лучшем случае они не получают ничего. В худшем — им перезванивают и говорят: что-то пошло не так или деньги не дошли, поэтому необходима доплата за рассмотрение новой заявки. И обманутые граждане повторно вносят средства.

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Основная целевая группа мошенников — граждане в тяжелом материальном положении и с невысоким уровнем финансовой грамотности. Банки могут отказывать таким клиентам в кредитовании по причине их низкой платежеспособности, а микрофинансовые организации предлагают займы с очень высокими процентами, пояснил Антон Граборов. В такой ситуации «предложения» с небольшой ставкой выглядят весьма привлекательными, отметил эксперт. Для борьбы со злоумышленниками он предлагает повышать уровень финансовой грамотности граждан и усиливать мониторинг мошеннических предложений в сети.

Впрочем, преступников это не останавливает, и поэтому за создание псевдокредитных организаций нужно вводить уголовную ответственность, уверен юрист Московской коллегии адвокатов Даниил Левченко. По мнению эксперта, тюремный срок в три-пять лет и неотвратимость наказания должны отпугнуть злоумышленников. Сейчас же санкции за такую схему мошенничества составляют всего лишь 100 тыс. рублей.

Для того чтобы проверить, существует ли банк, необходимо зайти на сайт регулятора и посмотреть реестр кредитных организаций. Если банка в нем нет — ни в какие финансовые отношения с этой организацией вступать нельзя. В этом случае рекомендуется сообщить о лжебанке через интернет-приемную регулятора, и сайт мошенников заблокируют. Если деньги уже потеряны, следует обратиться с заявлением в полицию.

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