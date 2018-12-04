Ума браслеты: в «Сколково» создают систему контроля работников

Следить за перемещением сотрудников на территории предприятия позволит разрабатываемый в «Сколково» на основе интернета вещей аппаратно-программный комплекс. Многофункциональный «умный» браслет, надеваемый на руку, сможет также непрерывно наблюдать за самочувствием работника и его загруженностью. Это поможет работодателю оптимально распределить задачи между членами коллектива. Специалисты считают, что внедрение подобных систем способно значительно повысить производительность труда.

Интернет вещей, о котором обычно говорят применительно к бытовой технике и таким концепциям, как «умный» дом, постепенно находит свое место и в решениях, предназначенных для промышленного использования. Одно из таких решений сейчас разрабатывают в «Сколково» — оно называется CPS и представляет собой аппаратно-программную систему, состоящую из многофункционального браслета, надеваемого на руку сотруднику и устанавливаемых на территории предприятия разнообразных приемников сигнала (Wi-Fi, Bluetooth, радиомаяки и др.). В комплект входит и оригинальное программное обеспечение, которое обрабатывает поступающие с браслета данные.

По мнению руководителя направления «IoT, электроника, Digital Health» IT-кластера фонда «Сколково» Сергея Воинова, именно программная, алгоритмическая часть проекта CPS и составляет его главную ценность.

— В принципе, геолокационные индор-сервисы (Indoor — «внутри здания». — «Известия») — отрасль не новая, — пояснил Сергей Воинов «Известиям». — За последние 5–6 лет в мире появилось немало разработок, связанных с навигацией по аэропортам, торговым центрам, другим местам скопления людей. Но наш проект обеспечивает решение там, где неприменимы традиционные методы точной геолокации.

Например, биконы (радиомаячки), применяемые в системах навигации для торговых центров, как правило, не способны работать на территории промышленных предприятий: крупные металлоконструкции и производственное оборудование создают сильные помехи. Сколковский проект допускает применение практически любых датчиков в зависимости от электромагнитных условий на конкретном предприятии. Обработка их сигналов для достижения максимально возможной точности — очень непростая алгоритмическая задача. Но в рамках проекта удалось разработать ПО, которое позволяет определять местоположение обладателя браслета с точностью до 20–30 см.

Непрерывный мониторинг точного местоположения каждого члена рабочего коллектива сулит совершенно новые возможности для работодателя. Они состоят не только в эффективном контроле трудовой дисциплины (например, можно с абсолютной точностью выяснить, сколько времени в течение дня провел рабочий у станка, охранник на объекте, а менеджер в кабинете), но и в анализе загруженности работников, оптимизации распределения труда между ними. Кроме того, «умные» браслеты включают в себя еще и датчики некоторых физиологических показателей человека, таких как температура тела или частота сердечных сокращений. Если состояние работника приближается к критическому (усталость, болезнь, опьянение), то непрерывный анализ таких показателей позволит в нужный момент это обнаружить и подать тревожный сигнал.

Советник практики по трудовому и миграционному праву международной юридической фирмы Baker McKenzie Елена Кукушкина не видит никаких правовых препятствий к внедрению «умных» браслетов на предприятиях: работодатель вправе обязать всех сотрудников организации носить контрольные браслеты, потому что трудовым договором предусмотрено право работодателя контролировать исполнение работником своих обязанностей в течение рабочего времени.

Правда, для использования тех функций браслета, которые обеспечивают мониторинг индивидуальных физиологических показателей, по мнению Елены Кукушкиной, придется заручиться письменным согласием работника.

Но в целом юристы не видят принципиальной разницы между использованием на предприятии «умного» браслета и магнитного пропуска для открывания дверей, который тоже позволяет отслеживать перемещение сотрудников.