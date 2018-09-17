Гидрометцентр назвал срок окончания теплой погоды в Москве

Период затяжного летнего тепла в Москве закончится после 23 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В начале следующей недели начнется понижение давления и изменение циркуляции атмосферы, которые спровоцируют похолодание. Вероятно, длительный период летней погоды подойдет к концу», — приводит его слова ТАСС.

Как пояснил синоптик, называть установившуюся в Москве теплую погоду бабьим летом некорректно, поскольку это период теплой погоды после затяжного ненастья. Он отметил, что серьезного похолодания в Москве пока не наблюдалось.

Аналогичный прогноз сделали и в центре погоды «Фобос». Синоптики ожидают, что 19 сентября в столицу вернется бабье лето, а с 23-го начнется ухудшение погодных условий.