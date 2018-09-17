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Метеорологи спрогнозировали наступление бабьего лета в Москве

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Фото: Depositphotos
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Бабье лето придет в Москву в среду, 19 сентября, прогнозируют метеорологи.

«Начиная со среды антициклон восстановит свои позиции и можно рассчитывать на возвращение бабьего лета, повышение дневных температур до 20 градусов и выше», — рассказали Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».

Такую погоду в Москве ожидают до воскресенья, 23 сентября. Начиная с этого дня ожидается новое ухудшение погодных условий.

При этом 17 сентября в Москве осадков не ожидается, температура воздуха составит +16...+18 градусов, в столичном регионе — +14...+19 градусов. 18 сентября в Москве пройдут дожди, но не такие сильные, как в воскресенье, 16 сентября.

В Гидрометцентре России также подтвердили приближение теплых дней в Москве на смену дождливой погоде.

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