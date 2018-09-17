Перенесший три операции солист «Руки вверх!» рассказал о своей болезни

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, перенесший три операции, рассказал о своей болезни. По словам артиста, он более двух месяцев провел в больнице из-за грыжи.

Артист сказал, что на гастролях он ударился животом о металлическую конструкцию, после чего у него появился синяк. Долгое время певец не обращал внимания на боль, но вскоре она стала невыносимой, и он был вынужден обратиться к врачам.

«К тому времени она разрослась на весь живот. Меня срочно положили в больницу впервые в моей жизни. Раны после операции плохо заживали, потребовалось новое хирургическое вмешательство», — цитирует Жукова РЕН ТВ.

Певец отметил, что сейчас чувствует себя намного лучше, чем раньше.

«Да, я наконец-то здоров. Но всё это далось мне с большим трудом», — добавил он.

Музыкант пожаловался на «немножко пошатнувшееся» здоровье еще в начале августа. В связи с этим он опубликовал видео, на котором рассказал, что у него нет ни одной из «страшнейших болезней, про которые многие могли подумать», но вынужден ежедневно ходить на процедуры и носить с собой медицинский аппарат.

Группа «Руки вверх!», состоявшая из Жукова и Алексея Потехина, получила популярность после первого альбома, вышедшего в 1996 году. В 2006-м группа распалась, оба участника начали делать сольные карьеры и заниматься продюсированием. Два года спустя Жуков снова начал использовать название «Руки вверх!».