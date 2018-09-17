Умер чемпион СССР по хоккею Валентин Гуреев

На 73-м году жизни умер бывший игрок и тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Валентин Гуреев. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

О причинах смерти Гуреева не сообщается. Известно, что недавно он перенес инсульт и несколько месяцев был прикован к постели. «Спартак» выразил соболезнования семье и друзьям хоккеиста, его коллегам и ученикам, а также болельщикам московского клуба. В ХК подчеркнули, что в памяти болельщиков Гуррев навсегда останется настоящим профессионалом хоккея, преданным любимому делу, пишет сайт kp.ru.

Чтобы почтить память спортсмена, под своды Малой спортивной арены клуба торжественно подняли именной свитер Гуреева. Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Автомобилистом» 17 сентября начнется с минуты молчания в память о чемпионе СССР 1976 года, пишет ТАСС.

Гуреев занимал пост главного наставника столичного клуба с 1993 по 1995 год. В составе «красно-белых» спортсмен провел девять сезонов, а его ученики занимали призовые места на молодежных чемпионатах мира. Кроме того, Гуреев был сподвижником женского хоккея в России, сообщает телеканал «360».