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Главный тренер ФК «Сибирь» ушел в отставку

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Главный тренер футбольного клуба «Сибирь» Сергей Кирсанов подал в отставку. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

56-летний специалист занимал этот пост с 2016 года. В текущем сезоне ФНЛ «Сибирь» одержала две победы в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице с 10 очками. В прошлом сезоне, как напоминает «Спорт-Экспресс», команда клуба финишировала на 7-м месте в турнирной таблице, что стало лучшим результатом за последние годы.

Известно, что пост Кирсанов покинул по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Обгольц.

15 сентября сообщалось, что главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Юрзинов отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона 2018–2019.

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