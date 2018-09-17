Пол Маккартни возглавил чарт Billboard 200 впервые за 36 лет

Новый альбом Пола Маккартни Egypt Station («Египетская станция») занял первую строчку американского чарта Billboard 200 впервые за 36 лет. Об этом сообщил журнал Billboard.

По данным издания, пластинка бывшего «битла» стала самой популярной в США на прошедшей неделе. Маккартни возглавил рейтинг впервые с 1982 года. Тогда он занимал лидирующую позицию со своим четвертым сольным альбомом Tug of War («Перетягивание каната») в течение трех недель подряд.

На прошлой неделе в США было продано 153 тыс. копий альбома. При этом, как отмечает телеканал «360», успех нового альбома музыканта в Великобритании был не столь оглушителен.

76-летний Маккартни выпустил первый за пять лет альбом Egypt Station 7 сентября, отмечает «Газета.ру».