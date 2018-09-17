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Осенний сезон Art BRIZ: VII Международный фестиваль балета

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Баядерка
Фото: Пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца/Лидия Самсоненко
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VII Международный фестиваль балета пройдёт в Государственном Кремлевском Дворце в Москве в конце сентября. По традиции, с 22 по 29 сентября гости фестиваля смогут увидеть некоторые из лучших спектаклей театра «Кремлевский балет» с участием ведущих мировых звезд.

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Фото: Пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца/Ирина Абдулаева
Спектакль "Эсмеральда"

Мероприятие проводится в столице уже в седьмой раз — в прошлые годы в нем принимали участие артисты наиболее известных театральных трупп, включая театр Ла Скала, Английский национальный балет, Штатсбалет Берлин, Национальный балета Нидерландов и, конечно, танцоры из труппы Большого и Мариинского театров.

В этом году перед зрителями выступят танцоры из США, Германии, Франции, Норвегии, Венгрии и Нидерландов. Всего в программе — семь спектаклей, в том числе, две премьеры: балеты «Аленький цветочек» в постановке народного артиста России Андрея Петрова и «Чиполлино» в постановке Генриха Майорова.

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Фото: Пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца/Елена Пушкина
Спектакль "Чиполлино"

Хотите своими глазами увидеть выступления лучших артистов мирового балета? Участвуйте в конкурсе Art BRIZ! Портал iz.ru проведет розыгрыш билетов на спектакли «Аленький цветочек», «Эсмеральда», «Баядерка», «Жизель» и «Дон Кихот», которые будут показаны 22, 23, 24, 25 и 28 сентября соответственно. Следите за новостями проекта в официальной группе портала в «Одноклассниках».

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