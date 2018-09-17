Осенний сезон Art BRIZ: VII Международный фестиваль балета

VII Международный фестиваль балета пройдёт в Государственном Кремлевском Дворце в Москве в конце сентября. По традиции, с 22 по 29 сентября гости фестиваля смогут увидеть некоторые из лучших спектаклей театра «Кремлевский балет» с участием ведущих мировых звезд.

Фото: Пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца/Ирина Абдулаева Спектакль "Эсмеральда"

Мероприятие проводится в столице уже в седьмой раз — в прошлые годы в нем принимали участие артисты наиболее известных театральных трупп, включая театр Ла Скала, Английский национальный балет, Штатсбалет Берлин, Национальный балета Нидерландов и, конечно, танцоры из труппы Большого и Мариинского театров.

В этом году перед зрителями выступят танцоры из США, Германии, Франции, Норвегии, Венгрии и Нидерландов. Всего в программе — семь спектаклей, в том числе, две премьеры: балеты «Аленький цветочек» в постановке народного артиста России Андрея Петрова и «Чиполлино» в постановке Генриха Майорова.

Фото: Пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца/Елена Пушкина Спектакль "Чиполлино"

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